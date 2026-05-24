«Ждуны» и мотоциклы: штурмовики лишили снабжения ВСУ в Новопавловке

Один из самых активных районов работы штурмовиков группировки «Центр» - наступление в Днепропетровской области. Наши бойцы внезапным и резким броском сломили оборону противника и вышли к окрестностям Новопавловки. Перед решающим накатом на господствующие высоты бойцы 137-й отдельной мотострелковой бригады «Урал» планомерно уничтожали логистику противника, вскрывали и поражали опорные пункты.

«Ну мы им обрезали, обрезали тактично, обрезали вместе с бригадой, с армией совместно в тандеме ставили "ждунов". Соответственно, у них техники меньше стало, и противник уже не мог подъехать, логистику мы ему нарушили», - рассказал командир разведывательного взвода Виталий Сахно.

Использовать технику для снабжения своих передовых позиций украинские боевики больше не могут. Снабжение у группировки ВСУ в районе Новопавловки просто нет.

«Они говорили, что они там по 2-3 недели, по месяцу находились без провизии», - добавил Сахно.

Единственный доступный способ доставки продовольствия и боеприпасов до боевиков в Новопавловке - дроны. Но, во-первых, их уничтожают наши бойцы, во-вторых - БПЛА не в состоянии закрыть и половину потребностей группировки врага.

«Сидит противник в самой Новопавловке, но продовольствие к нему не поступает, боеприпасы не поступают, и он сидит уже зажатый в клетке, ждет, пока его добьют», - говорит командир взвода БПЛА с позывным Снег.

Любое перемещение пехоты врага заканчивается одинаково. Он отправляет пехотные группы по 2-3 человека, но наши бойцы их поражают.

Владимир Филлипов с позывным Поэт 35 суток находился на передовой, когда ему поступила новая задача - точечно уничтожить опорный пункт противника. В полевых условиях бойцу нужно было собрать и активировать противотанковые мины.

«Скинули мне с "птицы" телефон рабочий другой, плюс шнуры, детонаторы. Для того, чтобы я сам оборудовал ПТМки, которые я нашел, оставшиеся от врага. Две противотанковые мины», - рассказал он.

В скинутом с БПЛА телефоне была инструкция по сборке, маршруты подхода к цели и отхода обратно. Раньше Поэт никогда не занимался инженерной подготовкой боеприпасов. Но справился за несколько часов. И пошел выполнять задачу.

«Это был мой первый раз. Все на энтузиазме. Подходя к подвалу, где был выявлен противник, ПТМку я бросил, не уложил. Потому что изначально, подходя к этому подвалу, я вырвал накольник, и она в руках у меня уже дымила. Времени не было укладывать аккуратно. То есть, она в любой момент могла взорваться», - поделился разведчик.

Первой миной Поэт разобрал вход в подвал. Второй - добил живую силу врага. Своим подвигом Владимир Филлипов уничтожил сразу два пулеметных расчета противника. Очень долго отходил к своим под постоянной атакой дрона. Остался без автомата и оборонялся от вражеских дронов буквально голыми руками. После атаки одного из них получил множественные осколочные ранения, но все равно добрался до точки эвакуации.

«Вышел сам. Главное - что задачу выполнил, еще и живой выбрался», - говорит он.

Постоянная работа наших разведчиков, операторов БПЛА и артиллерии, и конечно героизм и самоотдача, с которой бойцы выполняли задачи, позволили в конечном итоге перейти к решающему броску. Штурмовики подлетели к позициям врага на мотоциклах, прямо по открытой местности, каждую секунду смертельно рискуя. В отличие от вражеских маневров, этот риск был полностью оправдан.

Перемещение на любой технике и даже малыми пехотными группами сейчас слишком рисковано. Поэтому такие прорывы практически на всех участках фронта возможны только после тщательной и длительной подготовки. Сначала - тотальное огневое поражение противника, и только после этого - бросок вперед.

Сейчас бои за Новопавловку продолжаются. Но полная зачистка населенного пункта от противника - лишь вопрос времени. Группировка «Центр» уже освободила населенный пункт Добропасово, бои сейчас идут в районах Лесного и Александрограда.

Штурмовики «Центра» двигаются вперед сразу с нескольких сторон, разрывая линию фронта и лишая противника возможности организовать полноценную линию обороны. На соседнем Константиновском направлении падение обороны главного и самого крупного укрепрайона врага, самой Константиновки, - тоже вопрос времени. Пока операторы БПЛА Южной группировки продолжают работать по целям в тылах противника, уничтожают бронетехнику и нарушают логистику боевиков, наши штурмовики каждый день занимают новые районы города. Штурмовые группы «Юга» уже закрепились в многоэтажной застройке, на нескольких участках вышли к проспекту Ломоносова.

Кроме того, российские бойцы наступают в районе Долгой Балки, двигаются вперед в окрестностях освобожденного Часова Яра и Николаевки, готовят плацдармы для одновременного давления на разные узлы обороны врага в Константиновке. Решающая стадия городских боев, судя по всему, начнется уже совсем скоро.