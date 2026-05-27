Разведчик рассказал, как выжил в поединке с дроном-камикадзе под Новопавловкой

Владимиру Филиппову перебило обе ноги, он получил ранения руки и плеча, однако смог самостоятельно добрался до своих.
27-05-2026 09:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Разведчик Владимир Филиппов рассказал, как выжил в поединке с дроном-камикадзе в ходе боев за Новопавловку в Днепропетровской области. Соответствующими кадрами поделилось Минобороны России.

В гражданской жизни Филиппов перепробовал множество специальностей - от менеджера по продажам до помощника кондитера. Но свое истинное призвание нашел только на военной службе. Позывной Поэт он взял, потому что пишет стихи. В ходе выполнения боевого задания разведчику пришлось вступить в поединок с вражеским дроном. Перед этим при взрыве боец лишился автомата, из оружия при нем был только нож.

«Камикадзе пришлось ловить на себя. Когда меня заметили после преодоления 700-метровой "открытки", прилетел камикадзе и разведчик со "сбросником". Пришлось выходить на тропу и брать на себя камикадзе», - вспоминает Филиппов.

Он поступил по совету своего прошлого командира. Как объяснил Филиппов, при атаке дрона нужно «нырять под него», поскольку при ударе, когда остается три-четыре метра до цели, у него теряется картинка.

«То есть он не видит, куда ты прыгнешь. Принял решение отпрыгнуть влево», - рассказывает разведчик.

Решение было верным, потому что «сброс» оказался впереди. В полете бойца ранило, ему перебило обе ноги - одна была ранена навылет, осколки из второй не извлекли до сих пор, они засели слишком глубоко. Также разведчик получил сквозное ранение руки и ранение плеча. Тем не менее ему удалось самостоятельно выйти к своим.

«Главное, что задачу выполнил и еще живой выбрался... Иногда сопряжено с опасностью, но мы не теряем позитивного настроя», - улыбается Филиппов.

В Минобороны России сообщили, как штурмовики 137-й отдельной мотострелковой бригады «Урал» мощным броском на мотоциклах вышли к окрестностям Новопавловки Днепропетровской области. После закрепления на позициях бойцы приступили к выбиванию противника из подвалов, огневых точек и опорных пунктов. Для поражения врага, укрывшегося в подвалах, бойцы применяли различные типы мин, которые забрасывались непосредственно в места нахождения расчетов ВСУ.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #бпла #дрон #спецоперация #разведчик #гранатометчик #поединок
