Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что реакция западных стран на трагедию в Старобельске показала их моральный крах. Об этом он сообщил на конференции.

«Это не просто двойные стандарты. Это моральный крах и полный позор», - сказал он.

Небензя объяснил, что в их политической картине мира дети давно поделены на «удобных» и «неудобных» жертв. С его слов, когда «дети погибают из-за умышленных действий киевского режима, трагедия исчезает за оговорками, сомнениями».

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что произошедшее в Старобельске не останется просто эпизодом, на который был дан ответ, но на этом все закончилось. Он выразил надежду, что этот случай окончательно прояснит, какие меры должны быть приняты против нынешнего нацистского режима в русском городе Киеве.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и здание общежития Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 студент.