Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что произошедшее в Старобельске не останется просто эпизодом, на который был дан ответ, но на этом все закончилось. Об этом он сказал во время встречи с археологом Александром Бутягиным и директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

«То, что произошло в Старобельске, не останется просто эпизодом, на который вчера был дан ответ, и на этом все закончилось», - заявил Лавров.

Он выразил надежду, что этот случай окончательно прояснит многие вещи в отношении того, какие меры должны быть приняты против нынешнего нацистского режима в русском городе Киеве. С его слов, «раз уж они признают, что это русский город, теперь придется выучить историю по правильному учебнику».

Напомним, ВСУ атаковали учебный корпус и здание общежития в ночь на 22 мая. По спящим детям ударили четырьмя дронами. Строения обрушились, студенты оказались под завалами. Погиб 21 человек.

В Луганской республиканской клинической больнице остаются пятеро студентов, пострадавших во время преступной атаки боевиков киевского режима. За жизнь одного из пациентов врачи ведут постоянную борьбу. Для спасения жизни ему пришлось ампутировать ногу.