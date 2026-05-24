МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт назвал причину намерения Трампа перебросить военных из ФРГ в Польшу

Евгений Семибратов не исключил, что Дональд Трамп намекнул на то, что США не оставляют свои геополитические интересы в Европе.
Гоар Хачатурян 27-05-2026 14:36
© Фото: U.S. Department of Defense, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Германия уже делает ставку на то, чтобы развивать военно-политическое сотрудничество с другими странами Европы в независимом от США формате. Поэтому американцы ведут свою партию и пытаются продемонстрировать заинтересованность в сотрудничестве с «более лояльными странами» - например, с Польшей. Так объяснил намерение Соединенных Штатов перевезти 5 000 солдат из Германии в Польшу замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«По логике Трампа (президент США Дональд Трамп. - Прим. ред.), Польша идет во внешнеполитическом фарватере Вашингтона», - сказал он в «Открытом эфире» на «Звезде».

Но здесь есть серьезные издержки, продолжил Семибратов. Польша является одним из самых активных антироссийских субъектов в Европейском союзе, поэтому укрепление там американского контингента может быть угрозой для РФ. Однако если говорить о потенциальной перспективе большого конфликта, то 5 000 солдат - это не тот состав, который будет иметь стратегическое значение, сказал эксперт.

Это решение было продиктовано Вашингтоном в противовес министру войны США Питу Хегсету, добавил Семибратов. Он не исключил, что Трамп мог намекать на то, что американцы не оставляют свои геополитические интересы в Европе.

На минувшей неделе глава Белого дома Дональд Трамп заявил о решении отправить в Польшу еще 5 000 военных. Президент Польши Кароль Навроцкий ответил, что страна готова принять дополнительный контингент в случае вывода войск США из Германии.

Политолог-международник Владимир Оленченко считает, что Вашингтон стремится создать из Польши противовес Германии в Европе. По его словам, администрация Трампа разочаровалась в позиции ФРГ, Франции и Италии внутри НАТО.

#Польша #сша #Германия #Дональд Трамп #Европа #Военное сотрудничество #наш эксклюзив #Американские военные
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 