Эксперт назвал причину намерения Трампа перебросить военных из ФРГ в Польшу

Германия уже делает ставку на то, чтобы развивать военно-политическое сотрудничество с другими странами Европы в независимом от США формате. Поэтому американцы ведут свою партию и пытаются продемонстрировать заинтересованность в сотрудничестве с «более лояльными странами» - например, с Польшей. Так объяснил намерение Соединенных Штатов перевезти 5 000 солдат из Германии в Польшу замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«По логике Трампа (президент США Дональд Трамп. - Прим. ред.), Польша идет во внешнеполитическом фарватере Вашингтона», - сказал он в «Открытом эфире» на «Звезде».

Но здесь есть серьезные издержки, продолжил Семибратов. Польша является одним из самых активных антироссийских субъектов в Европейском союзе, поэтому укрепление там американского контингента может быть угрозой для РФ. Однако если говорить о потенциальной перспективе большого конфликта, то 5 000 солдат - это не тот состав, который будет иметь стратегическое значение, сказал эксперт.

Это решение было продиктовано Вашингтоном в противовес министру войны США Питу Хегсету, добавил Семибратов. Он не исключил, что Трамп мог намекать на то, что американцы не оставляют свои геополитические интересы в Европе.

На минувшей неделе глава Белого дома Дональд Трамп заявил о решении отправить в Польшу еще 5 000 военных. Президент Польши Кароль Навроцкий ответил, что страна готова принять дополнительный контингент в случае вывода войск США из Германии.

Политолог-международник Владимир Оленченко считает, что Вашингтон стремится создать из Польши противовес Германии в Европе. По его словам, администрация Трампа разочаровалась в позиции ФРГ, Франции и Италии внутри НАТО.