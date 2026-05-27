Эксперт: Германия хочет сформировать отдельный европейский военный союз

В последние недели немецкими экспертами, имеющими прямое отношение к правительству канцлера ФРГ Фридриха Мерца, было выпущено несколько серьезных документов. В них говорится, что на США больше не стоит рассчитывать, Германия должна сформировать отдельный европейский военный союз. О том, почему эта инициатива говорит о грядущей политической трансформации всего Евросоюза, рассказал международный обозреватель Виталий Волков в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Главная задача - это убрать принцип консенсуса, который мешает более мощным и более агрессивным странам создать военно-политический блок в Европе. Причем необязательно включающий только европейские страны», - продолжил он.

Также эксперт прокомментировал поездку секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова в Берлин. Волков объяснил, что в Киеве «снова завели эту пластинку», которая подкрепляла тезис о ведении переговоров с позиции силы.

Ранее публицист, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов рассказал «Звезде» о том, что критика Киева в адрес Берлина, вызванная предложением Мерца предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Евросоюза без права голоса, обоснована желанием Владимира Зеленского сделать Украину полноценным членом, минуя все промежуточные этапы. Он отметил, что главная проблема, на которую указывают действующие члены ЕС, связана с тем, что им придется еще больше потратиться, и их это не устраивает.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин в свою очередь сказал, что Украине никогда не предложат стать полноценным членом ЕС. Он объяснил, что европейцы оберегают свой рынок труда от миллионов украинских беженцев.