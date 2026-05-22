Трамп: США направят в Польшу 5000 военнослужащих

Президент США Дональд Трамп заявил о решении США отправить в Польшу дополнительно 5000 военных. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«После успешного избрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддерживал, и учитывая наши отношения с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно 5 000 военнослужащих», - написал Трамп.

Ранее сообщение Пентагона об отмене отправки в Польшу четырех тысяч американских военнослужащих затерялось в электронной почте начальника польского Генштаба Веслава Кукулы.

Сам Навроцкий заявил, что страна готова принять дополнительный американский воинский контингент в случае вывода войск США из Германии. Он подчеркнул, что размещение как можно большего числа американских военных в Польше и странах Балтии отвечает интересам безопасности всего региона.