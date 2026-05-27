Действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен уйти в отставку и позволить стране провести новые выборы. Такого мнения придерживается член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн. Главу немецкого кабмина он раскритиковал за излишнее внимание к украинской проблеме в ущерб интересам граждан собственной страны.

«Фридрих Мерц должен уйти в отставку. Потому что его правительство не смогло найти решения важных вопросов в Германии: пенсий, медицинского страхования, обеспечения пожилых людей и молодых семей. Он находил деньги только на поддержку Киева и Украины. Мерц уничтожил экономику Германии, подорвал благополучие семей и повысил налоги. Мы должны прекратить поддерживать Киев и начать использовать деньги Германии для наших детей и наших семей», - сказал Линдеманн «Звезде».

Ранее крупнейший немецкий таблоид Bild вышел с заголовками о возможной скорой отставке Фридриха Мерца. Якобы руководство правящего блока христианских демократов (ХДС/ХСС) обсуждает такую возможность. Причина - крайне низкие рейтинги действующей власти и проблемы с реализацией назревших реформ. Конкретных дат отставки пока никто не называет, однако в узких политических кругах активно обсуждается такая возможность, пишет издание.

Недавно канцлера Мерца высмеяли на публичном выступлении, где он отчитывался перед журналистами о результатах работы своего правительства. Из зала прозвучало предложение озвучить позитивные результаты работы, после чего раздался смех, который только усилился во время ответа Мерца. В итоге он записал себе в актив сохранение НАТО и то, что страна стала ближе к реформам.

Как Берлин будет их осуществлять, канцлер не сказал. Ведь, по его словам, на ФРГ надвигается тяжелый кризис, вызванный сочетанием глобальных трансформаций и внутренних нерешенных проблем. Тем временем на улицы немецких городов выходят многотысячные толпы жителей, требующих отставки Мерца.