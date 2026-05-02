Более 360 тысяч граждан ФРГ вышли на митинги, требуя отставки Мерца

Более 360 тысяч человек в Германии приняли участие в демонстрациях, приуроченных к Первомаю, часть демонстрантов требовала отставки канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщило Объединение немецких профсоюзов (DGB) на своем сайте.

«В 413 мероприятиях и демонстрациях, организованных Объединением немецких профсоюзов, приняли участие 366 710 человек», - говорится в заявлении DGB.

Митинги проходили под лозунгом «Сначала наши рабочие места, потом ваша прибыль». В Нюрнберге председатель DGB Ясмин Фахими осудила попытки работодателей и части политиков возложить на простых рабочих вину за кризис в стране. Кроме того, глава объединения раскритиковала возможную отмену 8-часового рабочего дня и сокращение установленных законом пенсий.

«Тот, кто нарушает закон о рабочем времени, не делает работу более продуктивной, а только делает ее более вредной», - заявила Фахими.

По словам председателя DGB те, кто посягает на уровень пенсионной безопасности, рискует спровоцировать крупный социальный конфликт. На видео и фото, опубликованных в соцсетях, можно увидеть многочисленных демонстрантов с плакатами, на которых призывы к отставке Мерца. На фоне ситуации в ФРГ петиция с требованием отставки канцлера собрала к вечеру первого мая более 133 тысяч подписей из необходимых 150 тысяч.

До этого Мерц заявил, что за последние два десятилетия немцы «слишком уютно устроились», наслаждаясь атмосферой благополучия. Глава правительства предупредил, что эта иллюзия не может длиться вечно. По его словам, жители Германии больше не могут рассчитывать на прежний уровень стабильности и благосостояния. Мерц считает, что большинство граждан и политиков не осознают текущих мировых тенденций. Он назвал себя первым канцлером за два десятилетия, который открыто заявил немцам, что нужно делать и менять гораздо больше.

Политолог, эксперт международного клуба «Валдай», научный руководитель российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе со «Звездой» заявил, что нарастающее среди немцев недовольство политикой канцлера Германии Фридриха Мерца может стать для него роковым при условии раскола в правящей коалиции. Эксперт отметил, что, хотя на данный момент ситуация для канцлера не выглядит критичной, однако она продолжает ухудшаться. По словам политолога, христианские демократы готовы отказаться от некоторых элементов социального государства, чтобы сэкономить деньги, пустить их на оборону, на помощь Украине, но их партнеры по коалиции - социал-демократы - отказаться от социального государства не могут.