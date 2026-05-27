В СК рассказали, как Киев при помощи США разрабатывает биооружие

Речь идет об использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии.
Ян Брацкий 27-05-2026 13:34
© Фото: Arne Dedert, dpa, Global Look Press

Следственный комитет РФ располагает сведениями о разработке при участии Минздрава Украины и финансировании США биологического оружия массового поражения. Об этом на полях Международного форума по безопасности заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В ходе расследования уголовного дела с 2022 года, возбужденного по ст. 355 УК РФ - это разработка, производство, накопление оружия массового поражения, - нами получены данные о финансировании Министерством обороны США с участием сотрудников Минздрава Украины разработки биологического оружия массового поражения», - сказала она.

Речь идет об использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии, относящихся к потенциальным биологическим поражающим агентам. 

О том, что американские биологические лаборатории, находящиеся на Украине, создавали оружие генно-модифицированного типа, ранее сообщил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Работы начались после приезда в Киев экс-президента США Барака Обамы в 2005 году.

Тогда стороны подписали Договор о совместной деятельности в сфере обеспечения биологической безопасности. Прозоров лично видел документы, свидетельствующие о том, что все работы на данном направлении курирует Минобороны США.

После публичной огласки данной информации директор Нацразведки США Тулси Габбард анонсировала масштабные проверки более 120 биологических лабораторий более чем в 30 странах мира. Около 40 из них находятся на Украине, уточнила она. По версии Габбард, десятилетиями эти лаборатории финансировались за счет американских налогоплательщиков.

#в стране и мире #Украина #сша #биооружие #СК РФ #петренко
