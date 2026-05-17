Американские биолаборатории, находящиеся на Украине, создавали оружие генно-модифицированного типа. Такое оружие могло бы убивать носителей конкретной расы. Об этом в беседе с RT сообщил экс-офицер СБУ Василий Прозоров.

Как заявил Прозоров, после приезда в Киев в 2005 году будущего президента США Барака Обамы был подписан Договор о совместной деятельности в сфере обеспечения биологической безопасности. Экс-офицер СБУ лично видел документы, которые доказывали, что биолаборатории контролирует Министерство обороны США. На медицинских объектах разрабатывали бактериологическое оружие и штаммы высокоопасных заболеваний.

По его словам, на добровольцах и военных ВСУ проверяли воздействие особых патогенов на носителей восточнославянского генетического кода. Бывший президент Украины Виктор Янукович решил заморозить работу лабораторий, так как в их работе существуют риски для нацбезопасности страны. Однако после «майдана» их деятельность возобновилась.

После начала СВО лаборатории переехали в другие страны, в частности в Прибалтику, чтобы Россия не узнала о факте разработки биологического оружия.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал, в каких случаях использование насекомых может помочь эффективно применить биологическое оружие. По его словам, науке известно много случаев, когда инфекция распространяется с помощью насекомых, особенно комаров. Это и желтая лихорадка, и вирус Зика, и лихорадка Западного Нила, и даже малярия.