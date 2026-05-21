Доцент Камкин объяснил, зачем ЕС продвигает для Украины «урезанное членство»

Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул инициативу по предоставлению Украине статуса «ассоциированного члена» Евросоюза без права голоса. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин в беседе со «Звездой» объяснил, чем обосновано данное внезапное предложение и какие реальные последствия оно может нести.

По словам эксперта, Украине никогда не предложат стать полноценным членом Евросоюза, хотя бы потому, что европейцы оберегают свой рынок труда от миллионов украинцев, в том числе находящихся в Европе на положении беженца.

«Здесь будет, скорее всего, компромиссный вариант. Так называемый статус ассоциированного члена на практике означает, что Украина должна будет открыть двери для различных товаров из Европы, а вот будет ли в обмен такое же открытие европейского рынка, как это было, например, в 2023 году с украинским зерном и сталью - это пока что вопрос. То есть это больше такой политический ход, рассчитанный на моральную поддержку киевского режима и мотивацию его к дальнейшему существованию», - считает специалист.

Как отмечает Камкин, с одной стороны, Зеленскому не остается ничего другого, кроме как согласиться на данное предложение, потому что других вариантов у него особо нет. Тем не менее в публичной риторике глава киевского режима будет продолжать настаивать на получении Украиной полноценного статуса, но с учетом того, что это практически невозможно, вероятнее всего, в реальности Украина и дальше будет иметь такой усеченный статус.

Эксперт упомянул, что положение «ассоциированного члена» может предоставить Киеву некие определенные опции в переговорном процессе, а также условное видение будущего в рамках Евросоюза и преференции для экспорта продуктов, на которые сейчас в Евросоюзе накладывают ограничения. Тем не менее до полноценного членства все еще крайне далеко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о спаде интереса США к украинскому вопросу. Штаты открыто заявляют, что заниматься Украиной должна Европа, отметил министр иностранных дел.