Доцент Камкин объяснил, зачем ЕС продвигает для Украины «урезанное членство»

По словам эксперта, полноценным членом Евросоюза Украине не позволят стать никогда.
Тимур Юсупов 21-05-2026 11:31
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул инициативу по предоставлению Украине статуса «ассоциированного члена» Евросоюза без права голоса. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин в беседе со «Звездой» объяснил, чем обосновано данное внезапное предложение и какие реальные последствия оно может нести.

По словам эксперта, Украине никогда не предложат стать полноценным членом Евросоюза, хотя бы потому, что европейцы оберегают свой рынок труда от миллионов украинцев, в том числе находящихся в Европе на положении беженца.

«Здесь будет, скорее всего, компромиссный вариант. Так называемый статус ассоциированного члена на практике означает, что Украина должна будет открыть двери для различных товаров из Европы, а вот будет ли в обмен такое же открытие европейского рынка, как это было, например, в 2023 году с украинским зерном и сталью - это пока что вопрос. То есть это больше такой политический ход, рассчитанный на моральную поддержку киевского режима и мотивацию его к дальнейшему существованию», - считает специалист.

Как отмечает Камкин, с одной стороны, Зеленскому не остается ничего другого, кроме как согласиться на данное предложение, потому что других вариантов у него особо нет. Тем не менее в публичной риторике глава киевского режима будет продолжать настаивать на получении Украиной полноценного статуса, но с учетом того, что это практически невозможно, вероятнее всего, в реальности Украина и дальше будет иметь такой усеченный статус.

Эксперт упомянул, что положение «ассоциированного члена» может предоставить Киеву некие определенные опции в переговорном процессе, а также условное видение будущего в рамках Евросоюза и преференции для экспорта продуктов, на которые сейчас в Евросоюзе накладывают ограничения. Тем не менее до полноценного членства все еще крайне далеко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров  заявил о спаде интереса США к украинскому вопросу. Штаты открыто заявляют, что заниматься Украиной должна Европа, отметил министр иностранных дел.

#Украина #Германия #ЕС #евросоюз #Фридрих Мерц #наш эксклюзив #членство Украины в ЕС
