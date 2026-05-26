Критика Киева в адрес Берлина, вызванная предложением канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Евросоюза без права голоса, обоснована тем, что Владимир Зеленский хочет сделать Украину полноценным членом без промежуточных этапов. Об этом рассуждал публицист, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Но нормативы, мягко говоря, еще не выполнены. Там даже еще первая глава переговоров не открыта - именно фундаментальная, которая касается верховенства закона, коррупции и так далее», - объяснил политолог.

Он отметил, что главная проблема, на которую указывают действующие члены Европейского союза, связана с тем, что им придется еще больше потратиться. Принимая Украину, продолжил Гасанов, им нужно будет выделять деньги из совместных фондов.

Если Украина вступит в ЕС, то поменяются и нормативы стран-членов - понизится среднестатистический показатель ВВП, сказал эксперт. Это будет означать, что некоторые бедные страны потеряют этот статус и все финансы придется перенаправлять в Киев.

«Помимо этого, брюссельские эксперты подсчитали, что за семь лет полноценного вступления на Украину еще потратят 130 млрд евро», - заключил Гасанов.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин в беседе со «Звездой» сказал, что Украине никогда не предложат стать полноценным членом ЕС. Одной из причин является то, что европейцы оберегают свой рынок труда от миллионов украинцев, в том числе находящихся в Европе на положении беженцев.