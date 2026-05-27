Ветеран Великой Отечественной в вековой юбилей обратился к участникам СВО

В 17 лет он пошел в военкомат и сам попросился на фронт. Прошел славный боевой путь на 2-м и 3-м Украинских фронтах, освобождая Венгрию, Австрию и Чехословакию. Все это о ветеране Великой Отечественной войны - Семене Люлько, которому исполнилось 100 лет.

«Я всю жизнь голодал, вторая группа после госпиталя. Десантник, я всегда говорю молодежи закаляться. Так вы будете здоровы, физически здоровы. Из деревенского парня делают такого сильного, что приходит мужчина и говорит: "А какие приемы вы знаете?" Линейка под рукой была, я говорю: "Нападайте". Он на меня нападает, а я его схватил и выгнул», - рассказал Семен Яковлевич.

Фронтовик вспоминает, как в прошлом году был в гостях на телеканале «Звезда», показал свои награды. А еще поделился, как совсем недавно отправил нашим бойцам в зону спецоперации письмо. Пожелал скорейшей победы.

«Бить противника, который хочет уничтожить Россию. Защищать свое Отечество там, где ему дали жизнь. Отстаивать Россию свою. Те, кто задумали уничтожить Россию, они историю не знают нашу - кто с мечом придет, тот от меча и погибнет», - напомнил ветеран.

В Москву с Украины семья Семена Люлько уехала в 30-х. Когда началась война, 15-летний юноша сразу пошел на авиационный завод. Строил оборонительные рубежи в Подмосковье, тушил пожары после сбросов нацистами зажигательных бомб. В 1942 году на фронте погиб его брат. После этого Семен в 17 лет добровольцем пошел в военкомат.

Попал в училище младших командиров минометных подразделений под Коломну. А затем - десантное училище. После обучения в рядах 100-й гвардейской дивизии ВДВ освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию, брал Вену. Ночью через Альпы с товарищами заходили в тыл немецким частям. Война для него закончилась только 12 мая под Прагой.

В день рождения под окнами фронтовика десятки людей - строй десантников, оркестр, рота почетного караула и юнармейцы. Все это для героя, который в годы войны шел в атаку. О нем говорят - самостоятельный во всем и легкий на подъем. В свой день рождения в парадном пиджаке. Он весь усыпан медалями. Ожесточенные бои фронтовик рука об руку прошел с товарищами из «крылатой пехоты». А сегодня во дворе ветерана люди, которые продолжили его дело. Десантники разных поколений, объединенные одной историей. Лично поздравить ветерана с юбилеем приехал и бывший командующий воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов.

«Семен Яковлевич 102 раза прыгнул с парашютом. Это более чем престижно, потому что для десантника того поколения совершить три прыжка было уже престижно, а он 100 с лишним и до 100 дожил. ВДВ всегда были на передних рубежах, проявляли мужество и героизм и при этом воевали в тылу противника. Поэтому весь этот набор обстоятельств и формировал, формирует и будет формировать поколение воинов, которым Бог подарил службу в ВДВ», - заверил депутат Государственной думы, командующий воздушно-десантными войсками (2009-2016), Герой России Владимир Шаманов.

Как говорится, бывших десантников не бывает. Свой 101-й год и уже 82-ю годовщину Великой Победы Семен Люлько хочет встретить в родной столице.