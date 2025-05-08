Ветеран Люлько рассказал, как повторил подвиг Суворова в 1945 году

Ветеран Великой Отечественной войны Семен Люлько в эфире программы «Ищу своих» рассказал, как он вместе со своим полком повторил подвиг великого русского полководца Александра Суворова, совершив в 1945 году маневр через австрийские Альпы и зайдя к фашистам в тыл.

«Наш 301 полк направили на тяжелейший переход. Это тяжелейшая дорога - горно-лесистая местность, а мы все были в полном вооружении - до 50 килограмм каждый. Мне было 19 лет. Разговаривать только тихо нужно было, шепотом. Курить запретили. Самолеты над нами летели. Нас направили в тыл Вены. И мы прошли всю ночь, 130 километров», - рассказал Люлько.

После этого солдатам было донесено, что немецкое командование выбрасывает десант. Однако, успехом для фашистов это не закончилось - немецкий десант был уничтожен, поскольку полк Люлько успел к тому времени окопаться.

Семен Люлько встретил Великую Отечественную войну подростком. Он работал на авиационном заводе, а на момент подхода немцев к Москве строил 3-ю линии обороны столицы.

На фронт он вызвался добровольцем в 1943 году. Участвовал в штурме Будапешта, Праги и Вены.

Ранее Министерство обороны России рассекретило неизвестные до этого подробности освобождения Вены. Обнародованные документы раскрыли подробности одной из ключевых операций Красной Армии на завершающем этапе Великой Отечественной.