Ветеран ВОВ Люлько рассказал, как в 17 лет пошел мстить немцам за брата

Семен Яковлевич Люлько в свои 17 лет пошел мстить немецко-фашистским захватчикам за гибель своего старшего брата. Будучи солдатом, он сбивал вражеские самолеты над Москвой. Своими воспоминаниями ветеран Великой Отечественной войны поделился с телеканалом «Звезда».

«Был приказ затемнить Москву, окна все заклеить, у выключателей поставить дежурных, фонари не зажигать. Москва была темная. Все улицы были перекрыты», - рассказывает Семен Люлько.

Зенитчики дежурили круглосуточно.

«Когда самолеты налетали, ствол опускали и сеткой накрывали. Только они пролетают, сетку снимают, заводят зенитку и в хвост ему бьют. Сбивали самолеты», - вспоминает ветеран.

Москва горела от немецких бомбардировок, но люди безудержно сражались за столицу.

До Победы в Великой Отечественной войне осталось ровно 77 дней. Телеканал «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины окончания ВОВ. В рамках проекта «100 дней Победы» ветераны рассказывают о своих подвигах и делятся воспоминаниями.