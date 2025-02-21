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Ветеран ВОВ Люлько рассказал, как в 17 лет пошел мстить немцам за брата

В рамках проекта «100 дней до Победы» участники Великой Отечественной войны рассказывают о своих подвигах и делятся воспоминаниями.
Сергей Лебедев 2025-02-21 20:52:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Семен Яковлевич Люлько в свои 17 лет пошел мстить немецко-фашистским захватчикам за гибель своего старшего брата. Будучи солдатом, он сбивал вражеские самолеты над Москвой. Своими воспоминаниями ветеран Великой Отечественной войны поделился с телеканалом «Звезда».

«Был приказ затемнить Москву, окна все заклеить, у выключателей поставить дежурных, фонари не зажигать. Москва была темная. Все улицы были перекрыты», - рассказывает Семен Люлько.

Зенитчики дежурили круглосуточно.

«Когда самолеты налетали, ствол опускали и сеткой накрывали. Только они пролетают, сетку снимают, заводят зенитку и в хвост ему бьют. Сбивали самолеты», - вспоминает ветеран.

Москва горела от немецких бомбардировок, но люди безудержно сражались за столицу.

До Победы в Великой Отечественной войне осталось ровно 77 дней. Телеканал «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины окончания ВОВ. В рамках проекта «100 дней Победы» ветераны рассказывают о своих подвигах и делятся воспоминаниями.

#Москва #ВОВ #Победа #Ветеран #воспоминания #зенитка #100 дней до победы #Семен Люлько
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