МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Количество заболевших хантавирусом выросло до 13

Новый случай заражения зафиксирован в Испании.
Виктория Бокий 27-05-2026 10:51
© Фото: IMAGO, Sylvio Dittrich, Globallookpress

Количество зарегистрированных случаев заражения хантавирусом после вспышки на лайнере MV Hondius выросло до 13. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в соцсети X.

По его словам, о новом случае заболевания заявила Испания. Как отмечает 360.ru, хантавирус подхватил один из пассажиров лайнера, который находился на карантине.

Гебрейесус подчеркнул, что ситуация остается стабильной. Он добавил, что с 2 мая, когда впервые сообщили ВОЗ о вспышке заболевания, новых случаев летального исхода от данного вируса зафиксировано не было.

Ранее академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко рассказал о мутации хантавируса Андес. По его данным, вирус начал передаваться от человека к человеку, а также может приспосабливаться к организму.

#испания #Вирус #заболевание #болезнь #хантавирус #MV Hondius
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 