Количество заболевших хантавирусом выросло до 13

Количество зарегистрированных случаев заражения хантавирусом после вспышки на лайнере MV Hondius выросло до 13. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в соцсети X.

По его словам, о новом случае заболевания заявила Испания. Как отмечает 360.ru, хантавирус подхватил один из пассажиров лайнера, который находился на карантине.

Гебрейесус подчеркнул, что ситуация остается стабильной. Он добавил, что с 2 мая, когда впервые сообщили ВОЗ о вспышке заболевания, новых случаев летального исхода от данного вируса зафиксировано не было.

Ранее академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко рассказал о мутации хантавируса Андес. По его данным, вирус начал передаваться от человека к человеку, а также может приспосабливаться к организму.