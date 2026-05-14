Онищенко рассказал о мутации хантавируса Андес

Новый штамм вируса уже начинает передаваться от человека к человеку.
Виктория Бокий 14-05-2026 07:09
© Фото: IMAGO, Christian Ohde, Globallookpress

Тип хантавируса Андес, вспышка которого произошла в начале мая на круизном лайнере, может мутировать и постепенно приспосабливаться к организму человека. Об этом заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Это свидетельство не какой-то катастрофы, а свидетельство того, что штаммы мутируют. Они приспосабливаются, каждый год меняют свою последовательность в определенной доле и хорошо обходят наш иммунитет», - рассказал он в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, вирус уже начал передаваться от человека к человеку. Это первое свидетельство мутации Андеса.

Онищенко также напомнил, что в 2018 году в Аргентине произошла вспышка этого же вируса. Тогда летальность исхода была до 35%. Что касается новой вспышки, то России она никак не угрожает.

Ранее Роспотребнадзор назвал главного переносчика хантавируса Андес. Выяснилось, что естественным путем его передает только карликовый рисовый хомяк. Известно, что он живет в Аргентине и Чили. В России он не обитает и не смог бы жить, так как климат нашей страны ему не подходит.

Американский врач и ученый Стивен Куэй назвал ключевую дату для понимания, распространится ли хантавирус за пределы лайнера MV Hondius или нет. По его словам, этой датой станет 19 мая.

