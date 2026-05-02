Папа римский назначил нелегального мигранта главой епархии в США

Папа римский Лев XIV назначил бывшего нелегала из Сальвадора Эвелио Менживар-Айялу епископом епархии Уилинга-Чарлстона, охватывающей всю Западную Вирджинию. Об этом сообщает Life.ru.

Из биографии Менживар-Айялу известно, что он родился в 1970 году в охваченном гражданской войной Сальвадоре. Будучи подростком он трижды пытался нелегально пересечь границу США, но каждый раз его задерживали. Известно, что один раз его депортировали в Гватемалу, поймав в приграничном городе Тихуана.

Однако в 1990 году будущему главе американской епархии удалось попасть в Соединенные Штаты. Но сделал он это весьма необычным путем: его переправили через границу в багажнике через переход Сан-Исидро между Тихуаной и Сан-Диего.

В США Эвелио Менживар-Айялу работал и уборщиком, и на стройках в Калифорнии. Потом переехал в Мэриленд, где занимался уборкой помещений. Именно там он начал работать с молодежью в церкви и со временем к нему пришло осознание своего призвания.

Три года назад, в 2023 году, папа римский Франциск назначил его вспомогательным епископом Вашингтона. В прошлом году, за месяц до избрания на Святой Престол, 14 апреля 2025 года, будущий папа Лев XIV поделился в своих соцсетях проповедью Менживар-Айялы под названием This Ordeal is the Passion («Это испытание и есть Страсть»), где была жесткая критика миграционной политики администрации американского лидера Дональда Трампа.

Отмечается, что назначение Эвелио Менживар-Айялы произошло на фоне растущей напряженности между Ватиканом и Вашингтоном по вопросам миграции и беженцев. Телеканал Fox News называет этот шаг продолжением линии Льва XIV на назначение священников, взгляды которых расходятся с Белым домом по ключевым вопросам.

Ранее папа римский Лев XIV ответил президенту США, что не боится его администрации. В это же время он добавил, что будет и дальше открыто выступать против войн и стремиться содействовать миру, диалогу и многосторонним отношениям между государствами в поисках справедливых решений проблем.

До этого Дональд Трамп назвал папу римского «ужасным во внешней политике» и «слабым» перед преступностью. По мнению американского лидера, Лев XIV «должен быть благодарен» за то, что церковь назначила его «только потому, что он американец».