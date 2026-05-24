Путин: Россия подарила Казахстану амурских тигров для восстановления популяции

Четыре амурских тигра, которые Россия передала в Казахстан, будут выпущены в дикую природу, ученые совместно занимаются их адаптацией и акклиматизацией. Об этом написал президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии», опубликованной в преддверии госвизита в республику.

Президент особо отметил, насколько важным направлением партнерства двух стран является экология и сбережение биоразнообразия. По его словам, тигров обследовали, в том числе на предмет репродуктивного здоровья. Они были перевезены в Казахстан рейсом «Аэрофлота».

«В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу», - написал российский лидер.

Уточняется, что двух взрослых тигров и двух тигрят выловили в Хабаровском крае. По словам Путина, сейчас российские и казахстанские ученые совместно занимаются их адаптацией и акклиматизацией. Тигров поместили в государственный природный резерват «Иле-Балхаш».

«Скоро тигры будут выпущены в дикую природу», - заключил Путин.

Президент России посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. В четверг состоятся переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Государственный визит Путина в Казахстан проводится во второй раз вопреки протокольной практике, что подчеркивает беспрецедентно высокий уровень отношений между официальными Москвой и Астаной. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помощник президента отметил, что после встречи для лидеров и делегаций проведут три видеопрезентации о российско-казахстанском сотрудничестве. Президентам покажут видеоролики, посвященные совместным проектам в области промышленности и запуску первой трансграничной грузоперевозки с использованием беспилотных автомобилей.

«Третья видеопрезентация посвящена вывезенным из России в Казахстан амурским тиграм. Восьмого мая в Казахстан передали четыре молодые особи тигров, это дар нашей страны», - рассказал Ушаков на брифинге.

По словам Ушакова, программа визита будет насыщенной. В среду президенты встретятся и пообщаются в формате тет-а-тет, после чего проведут неформальный дружеский обед. В четверг, 28 мая, Владимир Путин примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета.

Лидеры ЕАЭС в Астане в узком составе обсудят, в том числе, планы Армении по вступлению в Евросоюз. Российская делегация насчитывает более 30 человек, среди которых ключевые министры и представители крупных промышленных компаний.