Официальный представитель МИД России Мария Захарова отчитала японского журналиста за отказ приехать на место трагедии в Старобельске, где после удара ВСУ по педагогическому колледжу погиб 21 студент. Это произошло на полях Международного форума по безопасности в Москве, когда пресса брала у дипломата интервью.

«Почему вы не поехали в Старобельск? Почему ни один японский журналист не поехал в Старобельск? Вы написали ваш репортаж о том, что там произошло? Если не написали, не задавайте мне вопрос», - оборвала Захарова журналиста, пытавшегося спросить о российско-японских отношениях.

Оправдания о нехватке времени Мария Захарова слушать не стала. Она напомнила представителю Японии, что «ничего не помешало 50 журналистам из 20 стран мира это сделать».

На прошлой неделе российский МИД организовал пресс-тур к месту трагедии в Старобельске в ЛНР. Иностранные журналисты, имеющие аккредитацию в России, смогли лично посетить место удара, осмотреть пепелище и убедиться, что никаких военных объектов на месте не было. Боевики Зеленского ударили дронами по спящим детям. От поездки отказались представители BBC, CNN и японских СМИ.

Для некоторых представителей иностранной прессы посещение места теракта стало настоящим испытанием. По словам уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой, которая сопровождала журналистов, многие из них прятали слезы за стеклами темных очков. По ее словам, оставаться равнодушными в такой ситуации они не смогли.