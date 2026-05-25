В Кремле не видели официальных заявлений от Запада, осуждающих Киев за удар по колледжу в Старобельске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что западные СМИ не опубликовали никаких материалов, которые можно было бы расценить как осуждение этого варварского террористического акта.

Песков также обратил внимание на то, что многие западные СМИ отказались от поездки на место трагедии под разными предлогами. Он подчеркнул, что это не добавляет им убедительности и объективности в освещении событий вокруг Украины.

Представитель Кремля выразил благодарность сотрудникам МИД, Минобороны и других ведомств за оперативную организацию поездки представителей СМИ к месту теракта. Он отметил, что большое количество журналистов смогло лично увидеть масштабы трагедии.

Более 50 иностранных журналистов побывали в Старобельске. В ЛНР приехали представители СМИ из 19 стран, включая Австрию, Бразилию, Великобританию, Венгрию, Венесуэлу, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Катар, Китай, Кубу, Ливан, ОАЭ, Пакистан, США, Турцию, Финляндию и Францию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что некоторые страны запретили своим журналистам участвовать в поездке - например, Япония. Кроме того, ВВС официально отказались ехать в ЛНР, а сотрудники CNN оказались в отпуске.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент удара в здании пятиэтажного общежития находились 86 студентов в возрасте от 14 лет. В субботу МЧС РФ сообщило, что спасательные работы завершены, извлечены тела 21 погибшего. Пострадали 63 человека.