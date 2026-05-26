В ОБСЕ дали ответ на требование России незамедлительно осудить удар ВСУ по общежитию в Старобельске лишь в понедельник, но и там нет намека на осуждение. Об этом заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Только сегодня мы получили ответ швейцарского действующего председательства в ОБСЕ», - написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что «английские слова подобраны очень тщательно». Однако в них «и намека на осуждение нет», пишет Life.ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видели официальных заявлений от Запада, осуждающих Киев за удар по колледжу в ЛНР. Он обратил внимание, что многие западные СМИ отказались от поездки на место трагедии под разными причинами.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, произошедшее в Старобельске не останется просто эпизодом, на который был дан ответ, но на этом все закончилось. Он выразил надежду, что этот случай окончательно прояснит многие вещи в отношении того, какие меры должны быть приняты против нынешнего нацистского режима в русском городе Киеве.