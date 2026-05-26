МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Полянский: в ответе ОБСЕ нет намека на осуждение удара ВСУ по Старобельску

Документ не содержит четкой позиции по факту атаки на гражданский объект. Российская сторона ожидала более решительной реакции от международного института.
Дарья Ситникова 26-05-2026 01:08
© Фото: ТРК «Звезда»

В ОБСЕ дали ответ на требование России незамедлительно осудить удар ВСУ по общежитию в Старобельске лишь в понедельник, но и там нет намека на осуждение. Об этом заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Только сегодня мы получили ответ швейцарского действующего председательства в ОБСЕ», - написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что «английские слова подобраны очень тщательно». Однако в них «и намека на осуждение нет», пишет Life.ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видели официальных заявлений от Запада, осуждающих Киев за удар по колледжу в ЛНР. Он обратил внимание, что многие западные СМИ отказались от поездки на место трагедии под разными причинами.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, произошедшее в Старобельске не останется просто эпизодом, на который был дан ответ, но на этом все закончилось. Он выразил надежду, что этот случай окончательно прояснит многие вещи в отношении того, какие меры должны быть приняты против нынешнего нацистского режима в русском городе Киеве.

#Россия #ВСУ #обсе #удар #Дмитрий Полянский #Старобельск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 