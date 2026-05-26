Экипаж Су-34 разрушил пункт управления украинскими беспилотниками

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта управления украинскими беспилотниками вместе с личным составом ВСУ. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Авиаудар наносился в интересах группировки войск «Юг», подчеркнули в МО РФ. Отмечено, что летчики применили бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Сбросив авиабомбы, летчики получили подтверждение от разведки о ликвидации намеченной цели. Они благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя Су-35С прикрыл армейскую авиацию в зоне ответственности группировки войск «Восток». Отмечено, что эти вертолеты наносили удары по подразделениям ВСУ на земле.

