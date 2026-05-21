МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Су-35С прикрыл авиацию в зоне ответственности ГрВ «Восток»

Целью боевого дежурства в воздухе было прикрытие вертолетов армейской авиации, наносивших удары по живой силе противника и пунктам временной дислокации ВСУ.
21-05-2026 10:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы опубликовало МО РФ.

Основной задачей экипажа стало прикрытие вертолетов армейской авиации, наносивших удары по живой силе и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. На опубликованном видео показана подготовка истребителя к вылету. Также в подборку попали кадры руления и взлета истребителя, работа летчика в кабине во время выполнения задания и полет над облаками.

После выполнения задачи экипаж успешно совершил посадку с выпуском тормозного парашюта.

В Минобороны России отметили, что летчики оперативно-тактической авиации продолжают выполнять боевые вылеты в любых погодных условиях и в разное время суток, применяя различные типы авиационного вооружения для обеспечения действий российских подразделений в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#су-35 #вкс россии #спецоперация #восток
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 