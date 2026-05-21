Экипаж Су-35С прикрыл авиацию в зоне ответственности ГрВ «Восток»

Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы опубликовало МО РФ.

Основной задачей экипажа стало прикрытие вертолетов армейской авиации, наносивших удары по живой силе и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. На опубликованном видео показана подготовка истребителя к вылету. Также в подборку попали кадры руления и взлета истребителя, работа летчика в кабине во время выполнения задания и полет над облаками.

После выполнения задачи экипаж успешно совершил посадку с выпуском тормозного парашюта.

В Минобороны России отметили, что летчики оперативно-тактической авиации продолжают выполнять боевые вылеты в любых погодных условиях и в разное время суток, применяя различные типы авиационного вооружения для обеспечения действий российских подразделений в зоне СВО.

