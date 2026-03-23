В РФ могут ввести срок давности при оспаривании сделок по приватизации

По мнению авторов инициативы, такое решение обеспечит гарантиями тех предпринимателей, которые на протяжении нескольких десятилетий инвестировали в бизнес.
Тимур Юсупов 23-03-2026 18:50
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Правительственная комиссия РФ одобрила проект новых изменений Гражданского кодекса, направленных на закрепление срока давности при оспаривании сделок по приватизации. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Согласно имеющейся информации, в случае принятия закона, суд будет отказывать в иске об истребовании незаконно приватизированного имущества, если оно выбыло из публичной собственности более 10 лет назад.

«Такое решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более десяти лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом», - сказано в пояснительной записке к проекту.

В 2023 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается предложенная главой ВТБ Андреем Костиным инициатива о перезапуске в стране приватизации. 

#в стране и мире #законопроект #суд #правительство #закон #правкомиссия #приватизация #гражданский кодекс #правительственная комиссия
