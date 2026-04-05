Госдума рассмотрит законопроект об исковой давности по делам о приватизации

Уже на следующей неделе в нижнюю палату парламента будет внесен законопроект, устанавливающий сроки давности для оспаривания итогов приватизации. Об этом сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет ТАСС.

По словам Шохина, эта тема поднималась во время закрытой встречи представителей бизнеса с президентом Владимиром Путиным. Речь идет о поправках в Гражданский кодекс.

Глава РСПП также добавил , что документ могут внести в Государственную думу в ближайшие дни.

