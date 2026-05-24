Иран обвинил США во вторжении в воздушное пространство

Командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обвинило США в нарушении воздушного пространства Ирана. Официальный Тегеран оставляет за собой право на военный ответ.

«Американская армия в продолжение своих авантюрных действий в районе вторглась в воздушное пространство Ирана в районе Персидского залива», - передает агентство Fars.

Согласно заявлению КСИР, системы противовоздушной обороны Исламской Республики уничтожили американский беспилотник MQ-9, а также вынудили истребитель F-35 и еще один БПЛА покинуть небо Исламской Республики.

О нанесении американскими силами так называемых ударов самообороны по целям на юге Ирана сообщалось минувшей ночью. Объектами атаки стали пусковые площадки для иранских ракет. Также военные США якобы уничтожили несколько катеров КСИР, которые пытались минировать Ормузский пролив. Сообщалось о нескольких взрывах в районе портового города Бендер-Аббас.

Позже представители Центрального командования армии США уточнили, что, несмотря на эти атаки, они считают действующим режим прекращения огня с Тегераном. В свою очередь иранские власти призвали мир готовиться к нефти по $200 за баррель после ударов американских военных по югу республики.