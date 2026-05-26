Боец рассказал, что штурмовики «шли на ощупь», входя в Добропасово

Военнослужащие использовали сильный ливень и густую растительность, чтобы подойти к противнику скрытно.
Анна Цепаева 26-05-2026 10:57
Корреспондент «Звезды» Анна Цепаева работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз она пообщалась с бойцами 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава группировки «Восток». Один из них рассказал, при каких условиях довелось штурмовать населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области.

«Шли, можно сказать, практически на ощупь. То есть по команде только командира, который меня вел "птицей"», - сказал штурмовик с позывным Парамон. 

Отмечено, что российским бойцам сопутствовала погода. Они использовали сильный ливень и густую растительность. Это помогло приблизиться к неприятелю скрытно, что и позволило успешно зайти в населенный пункт. 

Парамон добавил, что враг обнаружил мотострелков, только когда они уже зашли в Добропасово. При этом боец отметил поведение военнослужащих в атаке - даже новички не падали духом, четко выполняя команды.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#штурм #наш эксклюзив #Днепропетровская область #Добропасово
