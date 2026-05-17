Украинские боевики ударили артиллерией и беспилотником по территории Запорожской АЭС. Об этом сообщает официальный канал станции в Max.

В публикации уточняется, что в результате артиллерийского обстрела была повреждена кровля транспортного цеха. Повреждения получили несколько автобусов для перевозки персонала. Кроме этого, на участке связи, расположенном возле транспортного цеха, были зафиксированы повреждения окон.

«К счастью, пострадавших нет, возгорания не произошло», - говорится в сообщении.

В это же время украинские боевики атаковали беспилотником подстанцию «Радуга». Дрон был сбит в воздухе, детонации не произошло. Разрушений не зафиксировано. На месте падения обломков работают специалисты.

«Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано», - сообщают представители станции.

Отмечается, что все технологические параметры находятся под контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения не превышает пределов нормы.

Представители ЗАЭС напомнили, что это уже второй день подряд, когда объекты станции подвергаются обстрелам националистов. Атаки киевского режима создают дополнительные риски для безопасности крупнейшей атомной станции Европы.

Накануне гендиректор Росатома Алексей Лихачев отметил, что секретариат МАГАТЭ фактически не замечает ежедневных атак боевиков киевского режима по Запорожской атомной электростанции. Тема эскалации ситуации в районе Запорожской АЭС станет ключевой на предстоящих консультациях Росатома с руководством МАГАТЭ, которые пройдут в середине июля, добавил Лихачев.

Своими ударами по Запорожской станции и городу Энергодар, боевики целенаправленно пытаются посеять панику среди его жителей. Киевский режим стремится сделать мирную жизнь невозможной, констатировал гендиректор Росатома. Вчера националисты также атаковали Запорожскую АЭС. Беспилотник упал недалеко от энергоблоков, взрыва не произошло.