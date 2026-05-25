В Центробанке заявили, что Mastercard и Visa должны постепенно исчезнуть

Доля международных платежных систем в России составляет менее 17%.
Ян Брацкий 25-05-2026 16:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Карты Mastercard и Visa должны уйти с российского рынка, так как они не выполняют взятый на себя ранее функционал. С таким заявлением выступила директор департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина.

«Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали», - цитирует РИА Новости заявление Бакиной.

По ее словам, доля международных платежных систем в России сейчас составляет менее 17%. Напомним, платежные системы Visa и Mastercard остановили все операции в России весной 2022 года. Выпущенные ранее карты продолжили работать как обычно. Их обслуживанием занимается НСПК - оператор платежной системы «Мир». Срок действия таких карт продлили, однако в ЦБ ранее обещали прекратить их обслуживание.

Ранее регулятор пообещал не делать это резко, чтобы не доставить неудобства гражданам, отметила Бакина. Центробанк ведет диалог с банками страны о том, как решить вопрос безопасности платежей и переводов, не прибегая к блокировке таких карт. К слову, сертификаты безопасности Visa и Mastercard истекли во всех чипах карт. 

#Экономика #в стране и мире #ЦБ РФ #Visa #MasterCard
