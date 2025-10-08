В ЦБ пообещали резко не блокировать карты Visa и Mastercard

В ЦБ РФ пообещали резко не блокировать карты Visa и Mastercard. Об этом рассказала журналистам глава департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина в кулуарах «Финополиса-2025».

«Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем», - сказала Бакина.

Она добавила, что ЦБ ведет диалог с банками страны о том, как решить вопрос безопасности платежей и переводов, не прибегая к блокировке карт. Также Бакина заверила, что на данный момент все карты указанных платежных систем работают.

Постепенный отказ от карт Visa и Mastercard проводится с 2022 года. Ранее сообщалось о том, что срок сертификатов безопасности карт Visa и Mastercard в России истек.

Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в беседе со «Звездой» допустил блокировку продленных карт Visa и Mastercard раньше срока.