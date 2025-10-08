МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

НСПК: срок сертификатов безопасности карт Visa и Mastercard в России истек

Глава НСПК Дубынин подчеркнул, что сейчас обсуждается вопрос вывода из оборота этих карт.
Глеб Владовский 2025-10-08 09:21:02
© Фото: IMAGO, MICHAEL BIHLMAYER, Globallookpress

Сертификаты безопасности Visa и Mastercard истекли во всех чипах карт. Об этом напомнил директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

«Причины простые и понятные: пластик приходит в негодность. Если мы говорим про карты международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства», - цитирует его слова РБК.

Дубынин добавил, что НСПК формирует общее мнение рынка, чтобы показать его Банку России. В настоящее время ожидаются в том числе предложения банков о потенциальных сроках вывода из оборота этих карт.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе со «Звездой» заявил, что возвращению платежных систем Visa и Mastercard в Россию препятствовать не будут, однако условием будет недопущение повторения ухода с российского рынка.

#Visa #Платежные системы #MasterCard #НСПК #Дмитрий Дубынин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 