НСПК: срок сертификатов безопасности карт Visa и Mastercard в России истек

Сертификаты безопасности Visa и Mastercard истекли во всех чипах карт. Об этом напомнил директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.
«Причины простые и понятные: пластик приходит в негодность. Если мы говорим про карты международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства», - цитирует его слова РБК.
Дубынин добавил, что НСПК формирует общее мнение рынка, чтобы показать его Банку России. В настоящее время ожидаются в том числе предложения банков о потенциальных сроках вывода из оборота этих карт.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе со «Звездой» заявил, что возвращению платежных систем Visa и Mastercard в Россию препятствовать не будут, однако условием будет недопущение повторения ухода с российского рынка.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»