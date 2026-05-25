Минобороны России показало кадры боев за Добропасово

В результате ожесточенных боев воины-забайкальцы выбили противника с занимаемых позиций, взяв под контроль свыше 400 строений.
25-05-2026 15:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боев за населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, над которым установили контроль подразделения группировки войск «Восток». На видео показана работа подразделений, удары по позициям противника и развертывание российского  триколора.

Как сообщили в ведомстве, населенный пункт был взят под контроль в результате активных действий подразделений 36-й мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии. Добропасово использовалось ВСУ как крупный узел обороны на данном участке фронта.

В ходе штурма военнослужащие группировки «Восток» выбили украинские формирования с занимаемых позиций и установили контроль более чем над 400 строениями. На опубликованных кадрах также зафиксированы удары по укрепленным районам противника и работа российских подразделений в условиях плотного огневого сопротивления.

По данным Минобороны России, потери ВСУ в боях за Добропасово превысили две роты личного состава из числа отдельных десантно-штурмовых бригад. Кроме того, были уничтожены семь боевых бронированных машин, 12 наземных роботизированных комплексов и 25 тяжелых беспилотников R-18.

В ведомстве подчеркнули, что управление подразделениями и координация огневой поддержки в ходе наступления велись с применением штатных отечественных систем связи. Освобождение Добропасово, как отмечается, создает условия для дальнейшего продвижения российских штурмовых подразделений на северном направлении.

Ранее Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Верхняя Терса, который находится на территории Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

