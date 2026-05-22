Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Верхняя Терса, который находится на территории Запорожской области. Это сделали подразделения группировки войск «Восток».

Отмечено, что за прошедшую неделю в зоне ответственности группировки российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 11 бригад и трех штурмовых полков ВСУ.

Всего же за это время в указанной зоне противник потерял более 2 050 боевиков. Также враг лишился 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей и шести орудий полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что экипаж танка Т-72Б3М разрушил опорный пункт боевиков ВСУ под Добропольем. Российские танкисты работали 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.