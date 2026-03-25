Патрушев: вражеский удар по танкеру РФ может грозить экологической катастрофой

В настоящее время танкер дрейфует к юго-востоку от берегов Италии и может бесконтрольно войти в территориальные воды Ливии, Мальты и других прибрежный государств.
Вероника Левшина 25-03-2026 20:25
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Атакованный Киевом танкер РФ «Арктик Метагаз» может нести катастрофические последствия для окружающей среды прибрежных среднеземноморских государств. В поврежденном судне сохраняются очаги горения и выбросы газа. Об этом на совещании морской коллегии рассказал ее председатель помощник президента РФ Николай Патрушев.

«При этом сами прибрежные государства, как и международная морская организация воздерживаются от какой-либо оценки атаки на гражданское судно», - заявил Патрушев.

Напомним, ранее Эстония попросила Украину воздержаться от атак на российские суда в водах Балтийского моря в Финском заливе, так как это может привести к масштабной экологической катастрофе.

#в стране и мире #экологическая катастрофа #Патрушев #Арктик Метагаз #Танкер РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
