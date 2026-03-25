Патрушев: вражеский удар по танкеру РФ может грозить экологической катастрофой

Атакованный Киевом танкер РФ «Арктик Метагаз» может нести катастрофические последствия для окружающей среды прибрежных среднеземноморских государств. В поврежденном судне сохраняются очаги горения и выбросы газа. Об этом на совещании морской коллегии рассказал ее председатель помощник президента РФ Николай Патрушев.

«При этом сами прибрежные государства, как и международная морская организация воздерживаются от какой-либо оценки атаки на гражданское судно», - заявил Патрушев.

Напомним, ранее Эстония попросила Украину воздержаться от атак на российские суда в водах Балтийского моря в Финском заливе, так как это может привести к масштабной экологической катастрофе.