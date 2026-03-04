Путин назвал терактом нападение Киева на российский газовоз

Президент России Владимир Путин назвал террористической атакой нападение Украины на газовоз в Средиземном море. По мнению российского лидера, своими действиями киевский режим только усугубляет ситуацию на мировом энергетическом рынке, прежде всего, для своих европейских покровителей.

«Это террористическая атака, мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода. Это усугубляет ситуацию на мировых энергетических рынках. В данном случае, прежде всего, для Европы. Получается, что киевский режим кусает ту руку, с которой клюет», - сказал Путин.

Подобное поведение киевского режима глава российского государства назвал агрессивным и очень опасным. Путин напомнил, что наши спецслужбы располагают данными о планируемых Киевом терактах на экспортных трубопроводах.

«По имеющимся у наших спецслужб данным, также, как когда-то были подорваны "Северные потоки", сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб запада готовится акция по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока". Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей. Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня"», - предупредил Путин.

Напомним, инцидент с российским газовозом произошел третьего марта в Средиземном море, в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Со стороны ливийского побережья в танкер ударил украинский безэкипажный катер. На судне вспыхнул пожар. Вовремя подоспевшие спасатели эвакуировали экипаж, никто не пострадал.

Российский МИД сегодня опубликовал заявление по данному инциденту. На Смоленской площади отметили, что Россия отставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер после атаки на газовоз. Случившееся в Москве назвали актом терроризма и вопиющим нарушением норм международного права. Атакованное судно шло с грузом, который был оформлен по всем правилам и международным стандартам.