Депутат Европарламента назвал Каю Каллас «маленькой атомной бомбой»

Главу европейской дипломатии Каю Каллас называют «маленькой атомной бомбой». Об этом в шуточной форме на своей странице в социальной сети X написал член Европарламента от германской партии Die PARTEI Мартин Зоннеборн.

По словам политика, в парламентских кругах Каллас за ее взрывоопасную смесь жажды внимания и самоуверенности прозвали европейским ядерным ответом.

«Она - наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается», - написал Зоннеборн в своем посте.

Ранее глава европейской дипломатии разозлила чиновников Еврокомиссии, когда сравнила торговлю Китая с раком. Отмечается, что и так непростые отношения между ЕК и Каллас стали хуже после того, как чиновники подвергли ее критике за сравнение китайской торговой практики с онкологическим заболеванием.

Также глава евродипломатии заявила, что Евросоюз пригрозил лишением финансирования странам, которые сотрудничают с Россией и Ираном.