ЕС пригрозил лишить финансирования страны, сотрудничающие с Россией и Ираном

Евросоюз пригрозил лишением финансирования странам, которые сотрудничают с Россией и Ираном. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, чьи слова передает издание Euractiv.

«Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае», - заявила Каллас.

В то же время глава евродипломатии не пояснила, какие именно условия имеются в виду под «гибкостью».



Ранее Кая Каллас заявила, что партнеры ЕС отказываются помогать объединению в вопросах поддержки Украины. При этом она подчеркнула, что некоторые страны все же помогают Европе, однако в ЕС ожидали большего. Также Каллас предупреждала союзников на Ближнем Востоке, чтобы они не ждали помощи от Европы в ирано-американском конфликте из-за отказа поддержки Киева.



Помимо этого, она заявляла, что лидеры ЕС уже активно работают над 21-м пакетом санкций против России.