Разведчики показали отработку захвата позиций на Добропольском направлении

Ключевая роль Доброполья заключается в том, что на его территории находятся горные предприятия и многокилометровые тоннели со складами, набитыми боеприпасами.
Лана Иден 22-05-2026 06:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Добропольском направлении наши разведчики готовятся к штурму одноименного города. Свободного времени у бойцов группировки войск «Центр» почти нет. Вместо отдыха - очередной заход на опорник. Условный, но отыгранный как боевой. Их главное оружие - внезапность. То, что наших разведчиков враг замечает только в последний миг - заслуга командиров и железной дисциплины.

В современных боевых условиях перемещаются только малыми группами. И перед тем, как приступить к штурму, бойцы обязательно создают себе дымовую завесу. Таким образом они лишают вражеские дроны обзора, и только затем приступают к самому накату.

Из дыма, как призраки, выходят двойки. Почерк современной разведки: скрытно, быстро, без лишнего шума. Сверху - дрон. Он видит все, подсказывает и корректирует. Такие тренировки не ради галочки. Это шанс выжить самому и спасти того, кто рядом. Как это уже доказали в боях за Красноармейск.

«Сразу же осматриваю нашего: у него из шеи кровь течет, повреждена артерия. Разрываем аптечку, достаем гемостатик, все, полностью сразу же его обрабатываем, прячем. Ну, и сразу же по дому начал один за одним FPV отрабатывать. Выбрали окно, один человек остается на контроле, чтобы мало ли кто не подошел,  смотрит за нашим раненым. Я второго вывожу в соседний дом, в подвал его закидываю, сразу же ему обезболивающее ставлю. Начинаем второго вытаскивать. Ситуаций было много, работаем», - вспомнил старший разведчик Антон Петров.

Военнослужащему всего двадцать пять. Гражданская специальность - повар. Но когда понадобилось, он по собственной инициативе сменил «цех». Теперь в роли дегустаторов - боевые товарищи.

«На передке постоянно своим пацанам везде готовлю. Подвал, блиндаж, где бы ни были, все знают, что я готовлю. Фирменное блюдо у меня - плов», - рассказал боец.

На Добропольском направлении бойцы ведут разведку, закрепляются и планомерно двигают линию фронта. Продолжаются бои у Василевки и Мирного, наши войска атакуют от Белицкого к Шевченко и продвигаются к востоку от населённого пункта Кучеров Яр. Группировка «Центр» наступает на Доброполье с двух сторон: с севера - от Гришино, и с востока - от Родинского. И это уже бьет прямо в основу вражеской обороны.

Доброполье - не просто город, а подземная крепость ВСУ. Шесть шахт, два горных предприятия с километровыми тоннелями, где складированы тонны боеприпасов для всего донбасского фронта. Взять этот узел - значит лишить противника возможности снабжать Славянск и Краматорск. И если клещи сомкнутся, крупная группировка ВСУ в Доброполье окажется в котле. А ее разгром откроет прямой путь к главной стене врага - городам Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Похвала от старшего - лучший финал штурма. Гордость за своих бойцов читается без слов. Молодежь работает дерзко и рушит шаблоны. У них другая школа - они выросли на реальных кадрах с передовой.

«Честь, мужество, отвага - это прививается. Поступит команда идти - пойдем, подготовим бойцов и будем готовить», - заявил командир взвода разведывательной роты Павел Кириенко.

За плечами наставников суровый опыт. За 2,5 года Кириенко получил три тяжелых ранения и три государственные награды за отвагу и храбрость.

«Жене сообщили, что я без вести умер, но я вышел. Комбат дал отпуск, приехал домой. Неописуемо, как встретила жена, дочка. У меня жена спрашивают: "а ты на сколько там?" Я говорю: "милая, я до победного там"», - рассказал военнослужащий.

И будто невзначай, добавляет: сколько нужно будет стране, столько и выстоит. А следом - научит тех, кто придет после.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#ВС РФ #разведчики #наш эксклюзив #группировка войск «Центр» #добропольское направление
