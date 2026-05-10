Дроноводы сорвали ротацию формирований ВСУ на Добропольском направлении

Кроме того, в режиме свободной охоты военнослужащие нанесли огневое поражение пикапам, а также роботизированным комплексам с имуществом и боеприпасами боевиков.
13-05-2026 16:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, военнослужащие войск беспилотных систем в составе соединения специального назначения выявили перемещение живой силы противника во время воздушной разведки линии боевого соприкосновения. После обнаружения целей их координаты оперативно передали расчетам FPV-дронов для нанесения ударов.

В результате атак была сорвана ротация подразделений ВСУ. Кроме того, российские операторы беспилотников уничтожили технику противника, включая пикапы и роботизированные комплексы, которые использовались для доставки имущества и боеприпасов. В Минобороны отметили, что часть целей была поражена в режиме так называемой «свободной охоты», когда операторы самостоятельно выявляют и уничтожают объекты противника в зоне ответственности.

Как подчеркнули в ведомстве, подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Центр» работают в круглосуточном режиме, оказывая огневую поддержку штурмовым подразделениям и уничтожая живую силу и технику ВСУ на Добропольском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #ротация #Дроноводы #добропольское направление
