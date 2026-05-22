В Финляндии стартуют крупные учения возле границ с Россией

В Финляндии начинаются масштабные сухопутные учения Karelian Sword. Они проводятся в области Кюменлааксо, Южной Карелии и Южном Саво.

Участие примут десять тысяч военных, в частности, из США и Великобритании.

Отмечается, что будут задействованы полторы тысячи единиц техники. Также пройдут тренировочные полеты авиации Финляндии и союзников.

Учения завершатся 29 мая.

Накануне на западе Финляндии завершились учения по противовоздушной обороне, участие в которых приняли 1,9 тысяч военнослужащих.

Ранее возле границ с РФ в стране провели артиллерийские учения Northern Strike 26. Маневры проходили на полигоне Вуосанка в муниципалитете Кухмо, который располагается всего в 70 километрах от госграницы России.