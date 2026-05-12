Финляндия начала учения ПВО с 1,9 тысяч военнослужащих

На западе Финляндии стартуют учения по противовоздушной обороне, участие в которых принимают 1,9 тысяч военнослужащих. Об этом сказано в заявлении Сухопутных сил страны.

Известно, что учения продлятся до 21 мая. Они состоятся на полигоне «Лохтая».

Ранее стало известно, что в Финляндии недалеко от российских границ стартовали артиллерийские учения Northern Strike 26. Их провели на полигоне Вуосанка в муниципалитете Кухмо.

Представители сухопутных войск пояснили, что военные будут отрабатывать тактические боевые, артиллерийские и минометные стрельбы. По их данным, тренировочные мероприятия продлятся до 12 мая.

Координатор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Флориан Эбленкамп ранее заявил, что снятие Финляндией запрета на ввоз и размещение ядерного оружия приближает наступление в Европе «ядерной зимы». По его словам, подобные действия не сделают Европу безопаснее.