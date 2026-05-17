Число случаев заражения хантавирусом на лайнере в Нидерландах выросло до 12

Врачи зафиксировали еще один случай.
Константин Денисов 22-05-2026 15:58
© Фото: Shao Haijun, XinHua, Global Look Press

Число случаев заражения хантавирусом среди членов экипажа лайнера MV Hondius в Нидерландах увеличилось до 12. Об этом сообщил журналистам глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

«Сегодня Нидерланды сообщили о новом случае заражения хантавирусом среди членов экипажа лайнера. Таким образом, общее число заражений выросло до 12, зарегистрировано три смерти», - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Глава ВОЗ пообещал продолжить мониторинг состояния остальных заболевших, которые находятся на карантине. Напомним, что судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде и причалило к Канарским островам 10 мая.

Во время пути на лайнере произошла вспышка хантавируса, которая унесла три жизни. Ранее сообщалось о том, что пассажиров судна с хантавирусом продержат на карантине 42 дня.

#в стране и мире #лайнер #судно #нидерланды #хантавирус
