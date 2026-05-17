США развернут ракетный комплекс Typhon в Японии на время учений с 22 июня по 1 июля

Американский ракетный комплекс Strategic Mid-Range Fires System (SMRF) Typhon развернут в Японии в ходе совместных учений с США. Об этом сообщило посольство Японии в России.

Отмечается, что комплекс будет задействован на территории Японии во время совместных маневров двух стран, которые продлятся с 22 июня по 1 июля. Выведут Соединенные Штаты Typhon с японской базы к середине октября. Тем не менее само оборудование останется на хранении в Японии.



Напомним, что на вооружении армии США есть мобильная пусковая установка Typhon, которая используется для запуска крылатых ракет SM-6 и Tomahawk.



Только ноябре прошлого года США вывезли из Японии ракетные комплексы Typhon, хотя учения состоялись с 11 по 25 сентября. Тем не менее Typhon оставался по-прежнему там. Отмечается, что его местонахождение вызывало беспокойство у российских властей. Москва предупреждала, что оставляет за собой право принятия ответных мер из соображений безопасности.



Ранее США проводили учения в феврале с Канадой и Данией в Гренландии и Аляске. В ходе маневров отрабатывались, в том числе, меры по защите от крылатых ракет, беспилотников, а также обучение выживанию и мобильности.











