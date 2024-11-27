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МИД РФ: Москва ответит в случае размещения ракет США в Японии

Власти Японии осознанно нагнетают ситуацию вокруг Тайваня и наращивают военно-техническое сотрудничество с США.
Виктория Бокий 2024-11-27 18:49:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия будет предпринимать ответные меры в соответствии со своей ядерной доктриной в случае размещения американских ракет средней дальности на территории Японии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что японские власти нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, пытаются оправдать милитаризацию страны и наращивают военно-техническое сотрудничество с США. Такие действия создают угрозу для безопасности России.

«Мы неоднократно предупреждали японскую сторону, что если в результате такой кооперации и на ее территории окажутся американские ракеты средней дальности, то это будет представлять реальную угрозу безопасности нашей страны, и мы будем вынуждены предпринимать необходимые адекватные шаги по укреплению собственной обороноспособности», - предупредила Захарова.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление главы Военного комитета НАТО о превентивных высокоточных ударах по РФ, предположив, что он, вероятно, не ознакомился с обновленной российской ядерной доктриной.

#в стране и мире #ракеты #сша #Япония #Мария Захарова #МИД РФ #ответные меры
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