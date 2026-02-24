США начали учения с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии

В Гренландии и Аляске начались военные учения с участием США, Канады и Дании. Об этом сообщили в пресс-службе Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD).

«NORAD и Северное командование США (USNORTHCOM) проведут с 23 февраля по 13 марта 2026 года совместные полевые учения ARCTIC EDGE 2026 (AE26)... по всей территории Аляски и Гренландии... AE26 включает в себя участие Дании, Канады, Национальной гвардии Аляски»,- говорится в публикации.

Отмечается, что учения призваны «улучшить взаимодействие» США и их партнеров в арктическом регионе. В ходе маневров будут отрабатываться, в том числе, меры по защите от крылатых ракет, беспилотников, а также обучение выживанию и мобильности.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах стран НАТО превратить Арктику в полигон конфронтации. Намечается милитаризация региона, подвергаются сомнению права России на Северный морской путь.