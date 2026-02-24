МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США начали учения с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии

Военнослужащие будут отрабатывать меры по защите от крылатых ракет и дронов, а также улучшать взаимодействие в регионе.
Глеб Владовский 24-02-2026 01:02
© Фото: war.gov

В Гренландии и Аляске начались военные учения с участием США, Канады и Дании. Об этом сообщили в пресс-службе Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD).

«NORAD и Северное командование США (USNORTHCOM) проведут с 23 февраля по 13 марта 2026 года совместные полевые учения ARCTIC EDGE 2026 (AE26)... по всей территории Аляски и Гренландии... AE26 включает в себя участие Дании, Канады, Национальной гвардии Аляски»,- говорится в публикации.

Отмечается, что учения призваны «улучшить взаимодействие» США и их партнеров в арктическом регионе. В ходе маневров будут отрабатываться, в том числе, меры по защите от крылатых ракет, беспилотников, а также обучение выживанию и мобильности.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах стран НАТО превратить Арктику в полигон конфронтации. Намечается милитаризация региона, подвергаются сомнению права России на Северный морской путь.

#в стране и мире #учения #сша #аляска #Гренландия #Дания #Канада
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 