МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-аналитик Пентагона: США не выдвигали бы обвинения Кастро без цели захвата

По его словам, «что-то вот-вот должно произойти».
Вероника Левшина 22-05-2026 01:24
© Фото: E]David De La Paz, Xinhua, Global Look Press

США изначально планировали захватить и вывезти из страны бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, иначе не стали бы предъявлять ему обвинения. Об этом в беседе RT сообщил экс-аналитик Пентагона Майкл Малуф.

«США едва ли утруждали бы себя предъявлением обвинений 94-летнему человеку, не будь возможным, что они планируют захватить его и вывезти из страны так же, как Мадуро... Как будто что-то вот-вот должно произойти», - отметил Малуф.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США могут применить различные сценарии событий на Кубе.

Напомним, в Штатах выдвинули обвинения против бывшего кубинского президента Рауля Кастро. Экс-лидеру инкриминируют убийство, уничтожение самолета и сговор. Основаниями стали события 30-летней давности.

#в стране и мире #сша #Куба #Рауль Кастро #мадуро #Захват #обвинения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 