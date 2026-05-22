Экс-аналитик Пентагона: США не выдвигали бы обвинения Кастро без цели захвата

США изначально планировали захватить и вывезти из страны бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, иначе не стали бы предъявлять ему обвинения. Об этом в беседе RT сообщил экс-аналитик Пентагона Майкл Малуф.

«США едва ли утруждали бы себя предъявлением обвинений 94-летнему человеку, не будь возможным, что они планируют захватить его и вывезти из страны так же, как Мадуро... Как будто что-то вот-вот должно произойти», - отметил Малуф.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США могут применить различные сценарии событий на Кубе.

Напомним, в Штатах выдвинули обвинения против бывшего кубинского президента Рауля Кастро. Экс-лидеру инкриминируют убийство, уничтожение самолета и сговор. Основаниями стали события 30-летней давности.