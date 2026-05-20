CNN: в США выдвинули обвинения против Рауля Кастро

Дело против кубинского лидера возобновили.
Константин Денисов 20-05-2026 20:56
© Фото: Joaquin Hernandez, Xinhua, Global Look Press

В США выдвинули обвинения против бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Об этом сообщает CNN.

Экс-лидеру инкриминируют убийство, уничтожение самолета и сговор.

В судебных документах упомянут инцидент 1996 года - тогда истребитель по ошибке сбил два воздушных судна, принадлежавших кубино-американской эмигрантской организации. Утверждается, что Кастро, занимавший в то время пост министра обороны, лично приказал провести атаку. В результате погибли четыре человека, из них трое - граждане США.

Ожидается, что министерство юстиции США вскоре проведет пресс-конференцию по факту обвинений.

Газета The New York Times отмечала, что происшествие с самолетами могут использовать для операции на Кубе по венесуэльскому сценарию.

#сша #Куба #Рауль Кастро #обвинение
