Рубио: у Трампа есть разные варианты сценариев по Кубе

США могут применить различные сценарии событий на Кубе. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

«У президента всегда сохраняются варианты сделать все возможное для поддержки и защиты национальных интересов и национальной безопасности Соединенных Штатов», - сказал Рубио журналистам.

Напомним, что после заявлений главы Белого дома Дональда Трампа об отсутствии планов по эскалации ситуации на Кубе три корабля США вошли в Карибское море.

Между тем, в Вашингтоне возобновили рассмотрение дела против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Его обвиняют в убийстве, уничтожении самолета и сговоре. Основаниями стали события 30-летней давности.

По совокупности преступлений Кастро грозит смертная казнь. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что дело против Кастро полностью сфабриковано США.